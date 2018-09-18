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В конце сентября часть жителей Кировского района Томска останутся без воды

Томские новости, ЖКХ, Томскводоканал отключение воды останутся без воды график отключения В конце сентября часть жителей Кировского района Томска останутся без воды

В следующую субботу, 29 сентября, часть домов Кировского района Томска останется без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение воды связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время проведения работ, с 9.00 до 20.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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