В конце сентября часть жителей Кировского района Томска останутся без воды

18 сентября 2018 / Томский Обзор

В следующую субботу, 29 сентября, часть домов Кировского района Томска останется без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение воды связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время проведения работ, с 9.00 до 20.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам.

ул. Герцена, 1а, 3;

пр. Ленина, 32, 34, 34/1, 34/1 стр.2, 34а, 36, 36к2, 36к9, 36к10, 36к12, 36к13, 36/1, 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, 36/7, 36/8, 36/9, 36/19, 36 стр.20, 47, 47/1, 49, 49а, 51, 51а, 59, 61, 63, 65;

ул. Московский тракт, 2 стр.1, 2г, 2 стр.9, 2 стр.15, 2 стр.16, 2 стр.18, 8/1;

ул. Советская, 47, 47а, 49а, 49/1, 49/2.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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