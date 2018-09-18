В Томске прошел конкурс Дворняги-шоу (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2018 // Фото: Владимир Дударев

В минувшее воскресенье, 16 сентября, в Михайловской роще Томска прошел конкурс «Дворняги-шоу». В празднике принимали участие собаки любых возрастов и размеров не принадлежащие ни к одной из известных пород.

«Мы не ставили глобальных целей, но с теми, что были поставлены, считаем, справились. Конечно, после нашего мероприятия люди не побегут брать беспородных животных и приюты не опустеют, да и поводок, намордник и пакетики для уборки не каждый владелец собаки станет покупать. Но на какую-то долю мы вероятность увеличили. По крайней мере, каждый зритель своими глазами увидел, что собака любого возраста и совсем не похожая ни на одну породу может быстро освоить любые команды и правила поведения», — отметила организатор мероприятия Анаит Оганян.

В празднике приняли участие как собаки, которые уже нашли своего хозяина, так и те, что живут в пункте передержки томского благотворительного фонда «Зоозащита». А самой взрослой собаке-участнице 9 лет, но она выступает наравне со всеми.

«У «Дворняги-шоу» есть свои поклонники, постоянные участники. А в этом году было и много новичков. Зрителями были и болельщики участников, и те, кто специально приезжает посмотреть соревнование. И всегда на площадке задерживается много томичей, которые просто вышли погулять и случайно увидели наше мероприятие», — рассказала Анаит Оганян.

Она также добавила, что собака является неотъемлемой частью городской среды, поэтому важно, чтобы хозяева занимались с питомцем независимо от его происхождения. Тогда существование в одном городе будет комфортным и для собаководов, и для собак, и для тех, кто не питает особой любви к собакам.

Фото: Владимир Дударев

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