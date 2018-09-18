Томские ученые вывели новый сорт льна-долгунца

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Новый сорт льна-долгунца, получивший название «томич», внесен в Государственный реестр селекционных достижений и защищен патентом. Скороспелый высокоурожайный сорт устойчив к болезням и районирован в Северо-Западном и Центральном регионе, сообщает региональный инновационный портал.

«Отличительная особенность сортов льна, полученных в Томске, — высокое содержание волокна в стеблях. Грубое и прочное волокно сибирских сортов именно за счет этих свойств пригодно для переработки по новым технологиям», — рассказала старший научный сотрудник Сибирского института сельского хозяйства и торфа (СибНИИСХиТ) Галина Попова.

Новый сорт льна может использоваться как сырье для производства текстиля, медицинских изделий, продукции военного назначения, в перспективе — целлюлозы. Выращивать «томич» на своих полях уже начала компания «Томский лен», высеяв 0,5 центнера семян.

Томский институт — единственное научное учреждение за Уралом, где занимаются селекцией льна. За 80 лет томские ученые создали больше 25 сортов, девять из которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. На основе томских сортов выведено более 50 других сортов. В отдельные годы от 30 до 40 % площадей под лен в России засевается сортами томского происхождения. Из сорта «томский 18», например, изготавливают вату, а из льна сорта «ТОСТ 4» получили порох. Из костры (отходы льняного стебля) компания «Томский лен» производит наполнители для туалетов животных.

В 2018 году СибНИИСХиТ подготовил для реализации более десяти тонн элитных семян льна-долгунца семи сортов.

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