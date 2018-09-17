Пьяный водитель без прав устроил ДТП на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 17 сентября, на трассе Мельниково — Изовка столкнулись ВАЗ-2101 и Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 18.50 на 74-м километре трассы. По предварительным данным, 35-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. С травмами оба водителя госпитализированы.

В сообщении отмечается, что медосвидетельствование показало, что водитель отечественного автомобиля управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При этом мужчина не имел права управления транспортными средствами.

Тэги/темы: