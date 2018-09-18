В Томске Renault врезался в два автомобиля
18 сентября 2018 / Томский Обзор
Сегодня, 18 сентября, в Томске произошло столкновение трех автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 11.55 на ул. Сибирской, 83.
По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля Renault Duster не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Mazda и совершил наезд. После удара Renault продолжил движение, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Nissan Qashqai. В результате происшествия травмированы водитель Renault Duster и 23-летняя девушка — пассажир, находившаяся в автомобиле Nissan Qashqai.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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