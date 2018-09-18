В Томске восемь часов будут читать повесть «Фирменный поезд «Фомич»

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2018 // Фото: Tsu.ru

В конце сентября в ТГУ пройдут IV Ежегодные нон-стоп чтения «Литературный экспресс «Томск – Фомск». Мероприятие проведет центр «Открытый университет» в рамках празднования 140-летия вуза.

Как сообщает пресс-служба вуза, 27 сентября в 12.00 в конференц-зале Научной библиотеки ТГУ на протяжении восьми часов каждый желающий сможет принять участие в марафоне, прочитав одну или несколько страниц из культовой повести Виктора Колупаева «Фирменный поезд «Фомич».

В этом году впервые в рамках нон-стопа зазвучат строки из книги томского автора.

Мероприятие проводится бесплатно для всех желающих, вне зависимости от образования, возраста и сферы деятельности. Присоединиться к марафону и покинуть его можно в любое время. Можно быть как чтецом, так и просто слушателем.

Подробная информация о мероприятии в группе ВКонтакте.

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