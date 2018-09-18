Новый сезон в Томской филармонии откроет Денис Мацуев

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2018 // Фото: Томская филармония

С 20 по 22 сентября в Томской филармонии состоится III фестиваль «Денис Мацуев и друзья», который откроет 73-й концертный сезон, сообщает обладминистрация.

Фестиваль включает три концерта, где солирует народный артист России Денис Мацуев. 20 сентября в его исполнении прозвучат произведения Шумана, Рахманинова и Чайковского. 21 сентября вместе со своими друзьями — виртуозными музыкантами — маэстро, помимо классики, будет играть джаз. В концерте примут участие юные музыканты, лауреаты конкурса «Синяя птица». 22 сентября на открытии 73-го концертного сезона Денис Мацуев вместе с Томским академическим симфоническим оркестром под управлением главного дирижера Михаила Грановского исполнит Второй концерт С. Прокофьева.

По традиции, фестиваль включает мастер-классы для одаренных детей Томской области, которые проведут педагоги Московской государственной консерватории и Центральной музыкальной школы Москвы, а также концерт томских юных дарований, в том числе стипендиатов межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой.

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