В Томске почти 70% многоквартирников получили отопление

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Отопление получили жители 2294 многоквартирников, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева.

Как сообщает пресс-служба мэрии, отопление также запущено во всех объектах социальной сферы. По информации городского департамента образования, в корпуса детских садов по ул. Белинского, 65 и пос. Спутник, 18 подача отопления будет возобновлена сегодня.

«Ремонтная кампания на тепломагистралях в 2018 году запомнится как одна из самых коротких в современной истории Томска. Ее продолжительность составила всего 108 дней. Тем не менее, под контролем профильных департаментов администрации Томска ресурсоснабжающие организации своевременно выполнили необходимый объем работы и подали ресурс населению. Сегодня по моему требованию завершается реконструкция тепломагистралей по ул. Никитина и в районе Татарской слободы, где ресурс должен быть подан 20 сентября», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

В часть домов отопление еще не подано по причине отказа ТСЖ и из-за повреждений на подводящих сетях. Томичи, в чьих домах еще не подано отопление, могут по всем вопросам обратиться в свою управляющую компанию или жилищную организацию.

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