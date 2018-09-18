Томские предприниматели смогут воспользоваться digital-платформой МТС для продвижения своего бизнеса

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 18 сентября 2018 // Фото: Media.mts.ru/business/145655/#top

МТС запустил платформу для digital-рекламы, которая позволит предпринимателям и компаниям малого и среднего бизнеса проводить таргетированные коммуникации с клиентами в цифровой среде.

Пользователи платформы смогут повысить точность и релевантность рекламы, настраивая коммуникации по более чем 120 параметрам, которые МТС постоянно улучшает с помощью алгоритмов Big Data и машинного обучения.

Облачная платформа МТС Маркетолог объединяет в одном пользовательском интерфейсе возможность таргетировать рекламу в интернете, SMS, Viber и e-mail, а также начислять клиентам кэшбэк за покупки. Подключившись к платформе, пользователь имеет возможность самостоятельно, без дополнительных звонков и обращений в офисы оператора, запустить коммуникацию со своими клиентами.

Платформа позволяет использовать каскадные коммуникации, то есть последовательно через несколько рекламных каналов, знакомить потенциального клиента с продуктом или брендом. Клиенты МТС могут использовать для рассылок и собственную базу контактов, которая будет храниться в защищенном облаке.

Стоимость рекламной кампании с охватом до 500 человек и минимальным таргетингом по полу и возрасту составляет порядка трех тысяч рублей. При использовании нескольких каналов, например, SMS, e-mail и баннеров, сумма вырастет до 10-15 тыс. рублей. Стоимость более масштабных кампаний на несколько тысяч человек и с использованием всех каналов начинается от 40 тыс. рублей.

«В России начался процесс включения малого бизнеса в цифровую экономику - предприниматели все чаще стали применять в повседневной работе современные digital-продукты. Наибольший интерес вызывают инструменты управления торговлей и мобильная реклама, которые прямо влияют на рост продаж, - отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев. - Малый бизнес не может себе позволить глобальные рекламные кампании с массовым охватом, поэтому наиболее эффективными являются быстрые и адресные коммуникации с узкими целевыми аудиториями. Новая платформа МТС даст возможность предпринимателям эффективно налаживать связи со своей аудиторией и расширит портфель цифровых решений МТС для бизнеса».

Запустить свою первую рекламную кампанию можно здесь.

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