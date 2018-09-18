В Томске активизировались воры коммунального чугуна

18 сентября 2018 / Томский Обзор

С начала сентября в Томске неизвестные сняли 30 крышек с люков на канализационных и водопроводных колодцах. Это пиковые показатели для сетей, обслуживаемых «Томскводоканалом», в 2018 году, сообщает пресс-служба предприятия.

Судя по данным диспетчерской службы, а также сообщениям пользователей сайта компании, воры снимают крышки и с колодцев «ТомскРТС», «Ростелекома», светофорного хозяйства, ливневой канализации.

«Первые признаки того, что в городе вновь орудуют организованные воры, появились в последних числах августа. За две недели сентября с наших сетей похищено крышек больше, чем за весь год. Крышки снимают в основном в жилых кварталах – это серьезная угроза жизни и здоровью горожан. И мы уверены, что резкий рост краж в разных частях города – это не просто совпадение. По оперативным данным нашей службы безопасности последние кражи в одном из районов города состоялись с участием автомобиля МАЗ: есть свидетели, как в кузов загружали крышки», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО «Томскводоканал» Александр Колосюк.

Сегодня предприятие усилило работу службы безопасности и обходы сетей. Однако это влияет лишь на скорость реагирования: обнаружить и закрыть. Надежды на то, что воры будут пойманы и наказаны – практически нет.

«Традиционным ответом полиции на наши обращения является отказ в возбуждении дела. Причина: лицо не установлено, а потому не на кого возложить ответственность. Эта тенденция усилилась после 2016 года, когда мелкое хищение было фактически декриминализовано: ответственность за кражи, сумма ущерба которых не превышает 2,5 тысяч рублей, переквалифицирована из уголовной в административное правонарушение. За последние три года украдено 162 крышки или комплекта крышка-люк. Лишь четыре вора найдено», - поясняет руководитель юридического отдела ООО «Томскводоканал» Елена Ивановна.

Напомним, в августе 2018 года, когда город захлестнула волна краж коммунального чугуна, «Томскводоканал» совместно с «ТомскРТС» направляли официальные обращения в полицию, прокуратуру и Законодательную Думу Томской области. Полиции предлагали совместные рейды; прокуратуре – проверить законность отказов в возбуждении дел; законодателям – ужесточить ответственность за оборотом отходов черных металлов на региональном уровне, а также выступить с законодательной инициативой о введении уголовного наказания за хищение коммунального чугуна, поскольку это преступление влечёт за собой угрозу жизни граждан.

«Томскводоканал» обслуживает самую многочисленную городскую сеть колодцев: 25 тысяч в системе канализации, 13 тысяч — на водопроводе. Попытки предотвратить кражи заменой обычного чугуна (за пределами проезжей части) на полимерно-песчаные люки, а также установкой люков с замками - не имеют успеха. «Пластик» также снимают; он не выдерживает перепада температур и становится хрупким. Люки с замками воруют не реже, выдергивая всю конструкцию при помощи «вороваек» или разрушая замки обычным ломом. Часто сами бригады «Томскводоканала» сами вынуждены ломать запирающее устройство, поскольку зимой невозможно открыть люк и получить доступ в колодец.

«Томскводоканал» обращается к горожанам с просьбой сообщать об открытых люках. Для этого необходимо позвонить на единый номер «Томскводоканала» 90-50-90 (выбрать в меню «2» - аварийно-диспетчерская служба) или на номер оперативно-дежурной служба Томска 005. Также можно заполнить простую форму в специальном приложении на сайте компании.

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