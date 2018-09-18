В Томске мужчина с ножом напал на подростка
18 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В Томске возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на подростка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.
По предварительным данным, 15 сентября в восьмом часу утра на переулке Донском неустановленный мужчина, угрожая ножом, напал на шестнадцатилетнего подростка с целью хищения его имущества. Однако, потерпевшему удалось скрыться.
В настоящее время следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливается личность подозреваемого.
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