Томичей приглашают на обсуждение фильма «Яр»
18 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Кадр из фильма «Яр»
В четверг, 20 сентября, в 19.00 в ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78) покажут документальный фильм «Яр», снятый телекомпанией ТВ-2, сообщают организаторы.
«Яр» — это история о событиях, происходивших в Нарымском крае в 1930-х годах, и о том, как они откликнулись в 1979-м. О трагедии Колпашевского яра очевидцы, историки, краеведы, потомки жертв политических репрессий рассказывают от первого лица.
После просмотра состоится дискуссия о том, как сейчас воспринимаются эти события, связанные с «Большим террором» и какое в данный момент отношение в обществе к политическим репрессиям советского времени.
Вход свободный.
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