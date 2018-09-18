Томичей приглашают на обсуждение фильма «Яр»

В четверг, 20 сентября, в 19.00 в ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78) покажут документальный фильм «Яр», снятый телекомпанией ТВ-2, сообщают организаторы.

«Яр» — это история о событиях, происходивших в Нарымском крае в 1930-х годах, и о том, как они откликнулись в 1979-м. О трагедии Колпашевского яра очевидцы, историки, краеведы, потомки жертв политических репрессий рассказывают от первого лица.

После просмотра состоится дискуссия о том, как сейчас воспринимаются эти события, связанные с «Большим террором» и какое в данный момент отношение в обществе к политическим репрессиям советского времени.

Вход свободный.

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