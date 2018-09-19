Завтра в Томске стартует IT-quest для девятиклассников

19 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Завтра, 20 сентября, около 100 школьников из ТГЛ, Лицея № 7, СОШ №53, Лицея №1 им. Пушкина примут участие в IT-квесте, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения.

Квест для девятиклассников пройдет в рамках проекта IT-старт. Школьники будут работать с софтом, посетят IT-компании SibEDGE и ENBISYS, кафедры университетов, связанные со сферой.

Девятиклассники разделятся на 15 команд и к старту квеста должны будут подготовить визитку. Задания дети смогут выполнить на разных уровнях сложности – визитка может быть слайд-шоу, youtube-каналом или landing-page.

Школьники в рамках квеста будут рисовать портреты айтишников, делать обзоры IT-профессий и продумывать IT-кейсы по модернизации городской среды.

Подвести итоги квеста планируется на конференции «Город IT» в ноябре. Там же будут выставлены портреты айтишников, нарисованные школьниками.

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