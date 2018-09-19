«Томскавтотранс» к 2021 году планирует выйти на безубыточную работу

19 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

АО «Томскавтотранс» составило бизнес-план, согласно которому намеревается к концу 2020 года выйти на безубыточный уровень, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора предприятия Сергея Световца.

«В результате запланированных мероприятий с учетом субсидирования регулярных перевозок пассажиров и оказания единовременной помощи из бюджета Томской области предполагается, что к концу 2020 года АО „Томскавтотранс“ сумеет выйти на безубыточный уровень», — сказал Сергей Световец.

По его словам, компания планирует работать по трем основным направлениям. Так, будет организована эффективная работа автовокзала (экономический эффект — плюс 6 млн рублей в год), эффективная работа производственной базы (плюс 12,1 млн рублей в год) и эффективная перевозочная деятельность.

Сергей Световец отметил, что ряд рейсов необходимо субсидировать из бюджета.

«Срез сегодня в 10:00 показал, что, например, на направлении Томск-Лучаново — выручка за рейс 186 рублей при себестоимости 1 тыс. 384 рубля; Томск — Ярское — выручка 812 рублей, себестоимость 2 тыс. рублей. Это — важные направления, но при такой рентабельности и без привлечения бюджетной поддержки выполнять рейсы будет сложно», — считает руководитель компании.

Он добавил, что в настоящее время годовая выручка предприятия равна 100-120 млн рублей, тогда как в лучшие годы она достигала 200-210 млн рублей.

«Погашение перед перевозчиками долгов позволит вернуть их на базу и на автовокзал, а они и являются первым источником дохода», — резюмировал Сергей Световец.

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. В апреле 2016 года администрация Томской области подписала соглашение с АО «Регион-Транс» о передаче ему функций управляющей компании автотранса. Заявивший об инвестициях в 1 млрд рублей «Регион-Транс» не выполнил часть пунктов соглашения, в связи с чем в июне 2018 года власти расторгли его, назначив нового гендиректора. Финансовое и хозяйственное положение компании за два года ухудшились.

Власти намеревались разработать новый бизнес-план работы «Томскавтотранса» с новым руководителем, которому предстоит развивать перевозки, упорядочить финансово-хозяйственную деятельность автовокзала, довести до прибыльности работу базы на востоке Томска. В том числе рассматривали вариант субсидирования из областного бюджета. Власти ведут переговоры с поставщиками автобусов о покупке в октябре–ноябре, необходимо как минимум 30 единиц. В августе областные депутаты одобрили выделение субсидии в 33 млн рублей на реализацию мероприятий по выходу из кризиса. В дальнейшем возможно увеличение субсидии до 59 млн рублей.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка «Томскавтотранса» в 2017 году составила 121 млн рублей (рост на четверть относительно 2016 года), чистый убыток — 79 млн рублей (рост в 5 раз). 100% акций компании находятся в собственности Томской области.

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