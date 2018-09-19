Томичей просят помочь в розыске напавшего на подростка мужчины (ФОТО)

19 сентября 2018 / Томский Обзор

Томские следователи разыскивают подозреваемого в нападении на 16-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Со слов потерпевшего составлен субъективный портрет подозреваемого: возраст 28-32 года, рост 170-174 см, худощавого телосложения, внешне похож на русского, волосы черные короткие, лицо овальное, кожа смуглая, подбородок заостренный. Был одет в короткую кожаную куртку черного цвета, темные спортивные брюки, обут в темную обувь.

Граждан, обладающих информацией о личности данного мужчины, изображенного на фотороботе, просим обратиться в следственный отдел по Ленинскому району г.Томск по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, д.48/11 или по телефонам: 8(3822) 65-08-71 (телефон следователя), +7-913-811-49-30 (телефон дежурной службы следственного управления, круглосуточно, без выходных дней).

Напомним, инцидент произошел 15 сентября в восьмом часу утра на переулке Донском. Здесь неизвестный, угрожая ножом, напал на шестнадцатилетнего подростка с целью хищения его имущества. Однако, потерпевшему удалось скрыться.

Следственным отделом по Ленинскому району г.Томск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст. 162 УК РФ по факту разбойного нападения на 16-летнего подростка 15 сентября 2018 года в утреннее время в районе пер.Донской в г.Томске.

Фото: СУ СКР по Томской области

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