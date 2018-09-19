Загрязнение воздуха является основной экологической проблемой Томска, утверждают в Минприроды

Томский Обзор / Фото: 19 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Министерство природных ресурсов и экологии РФ оценивает уровень загрязнения атмосферного воздуха Томска, как «повышенный», сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

«К основным экологическим проблемам Томска, требующим первоочередного решения, относится острая проблема загрязнения атмосферного воздуха, обусловленная выбросами от предприятий и передвижных источников», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят выбросы предприятий нефтегазодобывающего комплекса, химической и нефтехимической промышленности, теплоэнергетики, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Так, в Томской области находится 130 месторождений углеводородного сырья, в том числе 102 — нефтяных, 20 — нефтегазоконденсатных и восемь — газоконденсатных; 26 месторождений твердых полезных ископаемых. Два месторождения титан-циркониевого сырья (Туганское и Георгиевское) имеют федеральное значение.

Также, по мнению ведомства, в Томской области нужно провести мониторинг объектов, не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов. По данным Росприроднадзора на сегодняшний день, по данным инвентаризации, на территории Томской области действует 154 объекта.

Так, в перечень объектов не включены навозохранилища, временные накопители древесных отходов, накопители золошлаковых отходов, так как древесные отходы используются в виде топлива и в других хозяйственных нуждах, золошлаковые отходы для дорожно-строительных нужд, отходы животноводства вывозятся на поля в качестве удобрения.

Средний процент заполненности полигонов твердых коммунальных отходов Томской области составляет 39,8%, их хватит ориентировочно на 20 лет эксплуатации.

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