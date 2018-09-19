Стартовала подготовка к V Международному фестивалю ледовой скульптуры «Хрустальный Томск»

19 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В администрации Томска прошло заседание оргкомитета по подготовке к ставшему уже традиционным Международному фестивалю ледовой скульптуры «Хрустальный Томск», сообщает пресс-служба мэрии.

Фестиваль «Хрустальный Томск» пойдет с 10 по 14 декабря на площади Новособорной. Темой фестиваля в этом году станет «Ледовая фантазия». В течение недели скульпторы со всего мира будут создавать ледовые фигуры животных, птиц, растений и природных стихий. Уже подана первая заявка на участие в Фестивале.

14 декабря на городском празднике «Елка-2018. Зажигай!» будут подведены итоги Фестиваля.

В прошлом году участниками фестиваля «Хрустальный Томск» стали 20 команд из разных городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Победителем была признана команда «Бай-Тайга» с композицией «Шаман», г. Кызыл (республика Тыва); второе место заняла команда «Острый нож ледяного города», г. Харбин (Китай) за работу «Мать-сыра Земля». Третье место поделили между собой команда «КА-21», г. Чебоксары (композиция «Василиса Прекрасная») и команда «Лев и Тигрица», г. Москва (композиция «Ворон Кутх»). Специальный приз, бензопилу и именные часы от мэра Томска получила команда «Шеньянский снег», г. Шеньян (Китай) за мастерство в исполнении скульптуры «Царица ночи».

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