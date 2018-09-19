Томские ученые создали прибор для быстрого измерения параметров материалов

Томский Обзор / Фото: 19 сентября 2018 // Фото: Tsu.ru

Радиофизики разработали устройство WaveCube — прибор для измерения электрофизических параметров материалов. Весь процесс измерения занимает меньше минуты, сообщает пресс-служба вуза.

«Измерять характеристики материалов необходимо, например, при изготовлении радиопрозрачных покрытий антенн, тестировании различных поглотителей и диэлектриков. Сейчас измерения диэлектрической проницаемости и других электрических характеристик выпускаемых материалов и поглотителей проводятся в большинстве случаев в специализированных лабораториях, оборудованных безэховыми камерами, а получение результатов занимает много времени», — рассказал доцент радиофизического факультета Сергей Шипилов.

Радиофизики ТГУ решили упростить измерения и создали устройство WaveCube, которое может быть актуально для технологичных компаний, производящих большие партии материалов. Сам прибор представляет собой куб размером 60/60/60 см, внутри которого расположено специальное фокусирующее устройство, обеспечивающее локализацию излучения с исследуемым материалом. Для его работы не требуется безэховая камера. Одним из главных достоинств является скорость работы — весь процесс измерения занимает меньше 1 минуты.

«Получить параметры материала становится очень просто. На верхнюю поверхность кладется плоский образец диэлектрического материала или поглотитель, его минимальный размер примерно 15×20 см. Затем происходит измерение характеристик материала в диапазоне частоте 2,5–13 гигагерц. Сфокусированное излучение доходит до материала, отражается от его нижней границы и от верхней. Полученные данные пересчитываются с помощью разработанной нами программы, и мы видим параметры исследуемого материала во всей рабочей полосе частот», — рассказал Сергей Шипилов.

В России нет аналогов данной разработки, сравнимых по цене. Ученые разработали технологию для серийного производства установок, и университетское МИП «Радиовидение» готово заниматься малым производством по индивидуальным заказам.

Впервые установка была презентована в конце августа на выставке «Технопром–2018» и вызвала интерес у научного сообщества и представителей бизнеса.

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