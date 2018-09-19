Томичам расскажут о том, зачем строили БАК

19 сентября 2018 / Томский Обзор

Сегодня, 19 сентября, в 18.15 в «Точке кипения» первый заместитель директора Курчатовского института Владимир Шевченко прочтет открытую лекцию «Большие проекты и большие вызовы: зачем мы строили Большой адронный коллайдер», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Владимир Шевченко работал в Гейдельбергском (Германия) и Утрехтском (Нидерланды) университетах. В 2003 году стал лауреатом Государственной премии РФ для молодых ученых. С 2007 года — член группы, работающей на детекторе LHCb Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.

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