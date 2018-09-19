Сотрудники «Томскнефти» приняли участив соревнованиях «Быть в спорте модно»

19 сентября 2018 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Мода — явление проходящее, но только не в том случае, если речь идет о здоровье. Не болеть хочется в любое время и в любых обстоятельствах. Поэтому в тренде всегда тот, кто правильно питается, не курит, ведет активный образ жизни и участвует в соревнованиях «Быть в спорте модно».

Эти состязания проводятся между коллективами стрежевских предприятий. Второй год их организует спортивно-культурный комплекс первичной профсоюзной организации АО «Томскнефть» ВНК. Посвящается праздник спорта Дню нефтяника.

В соревнованиях приняли участие 14 команд. Поприветствовала спортсменов лидер профсоюзной организации АО «Томскнефть» ВНК В.П.Ефименко. «Я искренне рада, что спорт нашёл место в вашей жизни, — отметила Вера Парфирьевна. — Я желаю вам хорошего настроения, бодрости, спортивной закалки, и путь только здоровье будет в вашем теле и только здоровый дух!»

Каждая команда побывала на девяти площадках, где выполняла приготовленные организаторами задания. К примеру, на этапе «Футбол» нужно было не просто забить мяч в ворота, а ударить по нему как можно сильнее. От силы удара, которую замерял специальный прибор, зависел итоговый результат. Что удивило: многие девушки отправляли мяч в ворота не хуже мужчин. А ещё были такие задания, как «Баскетбол», «Волейбол», «Теннис», «Прыжок в длину» и другие. При выполнении упражнений нужно было проявить или силу, или скорость, или меткость, а чаще всего всё вместе. Впрочем, напрягались не только мышцы, но и извилины. Так, задание «Плавание» проходило не в бассейне, а в спортзале, где команды отвечали на теоретические вопросы из этой области.

По итогам всей программы соревнований призовые места распределились следующим образом. Победителем стала сборная управления культуры, спорта и молодежной политики стрежевской администрации. Второе место у коллектива «Высокая энергия», представляющего «Энергонефть Томск». «Ваще огонь» показали нефтяники — так называлась сборная «Томскнефти», и она на третьем месте.

Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

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