В Томске пройдет митинг против жестокого обращения с животными

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2018 // Фото: Vk.com/spravedlivost245

В воскресенье, 23 сентября, в Томске состоится санкционированный митинг с требованиями контроля и исполнения практики по статье «Жестокое обращение с животными» (УК РФ, статья 245).

Митинг приурочен к истории Варлама, аргентинского дога, которого нашли повешенным на заборе детского сада. Заседание по этому делу переносилось уже трижды из-за «более приоритетных задач судьи».

«Основная задача — осветить безразличие правоохранительных органов относительно этой статьи и требования исправить это. Сейчас уточняем вопрос возможности легального нахождения животных на территории парка, чтоб питомцы стали полноправными участниками встречи», — комментирует одна из организаторов мероприятия Алиса Сорокина.

Это не первый митинг по случаю жестокого обращения с животным. Статья 245 УК РФ практически не применялась до случая с живодерками из Хабаровска, резонанс по делу которых прошел волной акций по всей России, в том числе и в Томске. В результате в закон внесли поправки, ужесточающие наказание.

«За последние три года было освещено около 12 случаев жестокого обращения с животными, но ни по одному факту не возбуждено уголовного дела. Никто не понес наказание. Не говоря уже о том, что ежемесячно на улицу выбрасывается нескончаемое количество животных. Такие случаи не покрываются статьей и, скорее всего, задача уже для следующих митингов», — добавляет Алиса Сорокина.

Желающие смогут выступить перед людьми по теме жестокого обращения с животными. Организация мероприятия — волонтерская инициатива. Митинг также поддерживается благотворительным фондом «Меркурия».

Митинг начнется в 13.00 в Буфф-саде. Подробности о мероприятии можно узнать в группе «ВКонтакте».

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