«Газель» сбила женщину на трассе под Томском

20 сентября 2018 / Томский Обзор

Сегодня утром, 20 сентября, на трассе Кузовлево — поселок Светлый произошло ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел около 6.45 на 4-м километре трассы. По предварительным данным, водитель «Газели» сбил женщину, которая двигалась в попутном направлении по ходу движения автомобиля.

ДТП произошло в темное время суток, светоотражающих элементов на одежде пешехода не было. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность погибшей.

Очевидцев и свидетелей происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422.

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