«Томь» уступила «Тамбову» со счетом 3:0

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 19 сентября, в Тамбове прошел матч 12-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 в рамках которого местный ФК «Тамбов» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Счет во встрече на 48-й минуте матча открыл Олег Чернышов. На 81-й минуте Валерий Чуперка увеличил отрыв хозяев поля. Окончательный счет установил Хызыр Аппаев, реализовав пенальти на 89-й минуте матча. В результате встреча закончилась со счетом 3:0.

Следующий матч томская команда проведет на своем поле 23 сентября, где встретится с московским ФК «Чертаново».

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