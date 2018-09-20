В Томске с октября начнется подготовка городских фонтанов к зиме

20 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

С 1 октября начнутся работы по консервации муниципальных фонтанов, сообщает пресс-служба мэрии Томска со ссылкой на департамент городского хозяйства.

Подрядчик отсоединит насосное оборудование, сольет воду из систем, очистит чаши фонтанов, законсервирует электронику. Кроме того, предварительно фонтаны будут обработаны от известкового налета, который образуется от воды.

Все фонтаны на зиму будут закрыты деревянными и железными щитами. В преддверии Нового года фонтаны украсят праздничной иллюминацией.

Возобновят работу фонтаны в мае 2019 года.

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