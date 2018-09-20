Томичей приглашают на благотворительную осеннюю ярмарку

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

В пятницу, 21 сентября, в детском саду № 49 (ул. Нахимова, 15/4) состоится традиционная Благотворительная осенняя ярмарка. Все собранные средства будут перечислены в Фонд им. Алены Петровой для помощи детям с онкозаболеваниями, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

На ярмарке гости смогут приобрести овощи, фрукты, соленья, варенье, консервированные салаты, лечо, грибы, орехи, домашняя выпечка, ремесленные товары, сувениры и вязаные изделия от ветеранов, сотрудников и студентов всех подразделений Томского государственного университета.

Впервые за 10 лет на ярмарке будет проводиться акция «Сказка в конверте»: ее участники сочинят позитивные сказки для больных малышей и запечатают в яркие конверты.

Мероприятие стартует в 16.30.

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