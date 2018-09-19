В Томском районе газель насмерть сбила женщину

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 20 сентября, около 06.45 на 4-м километре автодороги Кузовлево — поселок Светлый произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Газели» в темное время суток наехал на женщину-пешехода, которая шла в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде. В результате происшествия женщина скончалась на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также личность погибшей.

Очевидцы и свидетели данного происшествия могут обратиться в дежурную часть по номеру: 8(3822) 664-422.

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