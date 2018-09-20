Томск присоединится к всероссийской акции «Живи, лес!»

20 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Региональное отделение ОНФ

В субботу, 22 сентября, с 10.00 до 12.00 в деревне Петрово Томского района состоится субботник на особо охраняемой природной территории «Петровский припоселковый кедровник», сообщает томское отделение ОНФ.

Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Живи, лес!» и Года волонтера (добровольца). Активисты, лесники, экологи и местные жители уберут сухостой, а также несанкционированные свалки.

«Это один из трех припоселковых кедровников в Томской области, которые не входят в состав государственного лесного фонда. Здесь есть правовой вакуум в отношении статуса этой территории. Это особо охраняемая природная территория, которая относится к Томскому району, но сам лес собственностью муниципального образования не является: памятник природы находится на землях сельхозназначения неразграниченной собственности. Из-за этой законодательной коллизии здесь некому наводить порядок: убирать валежник, пилить сухие и больные деревья, чтобы сохранить лес от вредителей-короедов; проводить санитарные рубки, мероприятия по защите от пожаров и лесовосстановлению. Хотя это одно из любимых мест отдыха для жителей окрестных сел. Поэтому мы поддержали инициативу по проведению субботника в этом кедровнике, чтобы в зиму он ушел в ухоженном состоянии», — сообщила активист ОНФ, председатель общественной экологический дружины деревни Петрово Томского района Екатерина Радионова.

Принять участие в субботнике могут все желающие.

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