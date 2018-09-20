В Томске открылась выставка памяти Рафаэля Асланяна

С 20 сентября по 1 ноября в зрелищном центре «Аэлита» (пр.Ленина, 78), при участии томского филиала ГЦСИ, будет работать выставка томского фотохудожника Михаила Дронова «Армянский альбом», сообщает пресс-служба мэрии.

Экспозиция посвящена Рафаэлю Асланяну — известному российскому художнику, прожившему и проработавшему в Томске почти 20 лет. Его имя за эти годы стало знаковым для Томска, а его творчество — неотъемлемой частью культурного пространства Сибири и России.

Идея организации выставки возникла у Михаила Дронова после совместной поездки с Рафо Асланяном в Армению в 2009 году. По словам фотографа, за время поездки Асланян открыл ему свою неповторимую Армению, древнюю страну с тысячелетней историей, культурой и традициями.

Вход свободный.

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