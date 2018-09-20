В Томске задержан подозреваемый в разбойном нападения на подростка

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 20 сентября, в результате совместных действий следователей и оперативных сотрудников задержан подозреваемый в нападении на подростка на переулке Донском, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Задержанным оказался томич 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение краж и грабежей. Подозреваемый опознан потерпевшим. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



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