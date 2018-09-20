Томичи стали в девять раз чаще покупать синие смартфоны

20 сентября 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

С начала 2018 года в Томской области продажи смартфонов синего цвета выросли в девять раз по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли эксперты МТС.

Эксперты МТС выяснили, какие расцветки смартфонов пользуются популярностью у жителей Томска. Рекорды популярности бьют гаджеты в синем: продажи смартфонов этого цвета в Томской области с начала 2018 года выросли в девять раз по сравнению с прошлым годом.

Эксперты МТС объясняют это ростом платежеспособной молодой аудитории: более яркие и демократичные расцветки ментально ближе вчерашним подросткам, которые сегодня могут позволить себе самостоятельно выбрать и приобрести смартфон. С начала 2018 года доля синих аппаратов в общей структуре продаж составляет 16,1%.

Еще одна из причин взрывного роста интереса томичей к «цвету настроения» стало появление на рынке новых моделей бренда Honor, таких как Honor 10 и Honor 9 Lite. Также отмечается рост продаж розовых гаджетов – в 7,5 раз, Таким образом, Томск входит в ТОП 3 регионов по росту спроса на смартфоны этого цвета, наряду с Тывой и Хакасией. Популярность красных гаджетов выросла вдвое. Спрос на аппараты белого цвета упал в томской рознице на 78 процентов.

Несмотря на впечатляющий рост разноцветных устройств, самыми популярными мобильными гаджетами в количественном выражении в период январь-сентябрь 2018 года остаются устройства черного и серого цветов – их выбирает половина покупателей розницы МТС в Томске. На втором месте у томичей «золото» – в таком цветовом исполнении приобретают почти четверть гаджетов, однако их доля по сравнению с подобным периодом прошлого года сократилась на 5 процентов.

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