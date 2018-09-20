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Сотрудники «Томскнефти» заняли призовые места на корпоративном фестивале «Роснефти»

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VIII корпоративный фестиваль «Роснефть» зажигает звёзды» принёс «Томскнефти» три призовых места. Есть и «бронзовая», и «серебренная», и «золотая» награды.

В этом году количество участников фестиваля достигло шести с половиной тысяч человек, представляющих 125 дочерних обществ из разных уголков России. Конкуренция была очень высокой. И уж совсем жарко было в финале в Москве, где выступали лучшие из лучших.

«В этом году все четыре номера, которые мы показали на отборочном туре в Уфе, прошли в финал. И три из них на заключительном этапе отмечены наградами. Гордость берёт за наших артистов!» — восклицает руководитель делегации «Томскнефти», начальник сектора по организации культурно-массовой работы Елена Валентиновна Наместникова.

В номинации «Эстрадный вокал» среди участников 7-12 лет победителем стал ансамбль «Супер Kids». «Серебро» в номинации «Народный танец» завоевал коллектив «Русские узоры». Третье место у вокального ансамбля «Мускат». Четвёртый стрежевской участник инструментальная группа Rock Band отмечена дипломом.

После выступления ансамбль «Мускат» пригласили в центральный офис «Роснефти», расположенный на Софийской набережной, для участия в праздничной программе, посвященной Дню нефтяника. Артисты повторили свой конкурсный номер. А ведь и в прошлом году на этом мероприятии они тоже были среди почётных гостей.

«В отличие от других артистов нашей команды, я была на этом конкурсе впервые, и мне очень понравилось. Хочется выразить огромную благодарность „Томскнефти“ за возможность участвовать в этом конкурсе», — поделилась впечатлениями солистка «Муската» Анна Понфилова.

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