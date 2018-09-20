ТГАСУ начинает сотрудничество с Севастопольским государственным университетом

Томский Обзор / Фото: 20 сентября 2018 // Фото: Sevsu.ru

Ректоры Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и Севастопольского госуниверситета подписали Соглашение о сотрудничестве в области образования и науки в ходе визита представителей томского вуза в Севастополь.

«В предварительных переговорах мы определили точки соприкосновения. Это два основных стратегических направления — архитектура и строительные науки и технологии», — рассказал ректор Томского государственного архитектурно-строительного университет Виктор Власов.

Также ректор отметил немалый опыт ТГАСУ в реализации комплексных программ развития.

«Помощь коллег необходима в процессе становления запланированного в рамках стратегии развития города нового архитектурного института СевГУ. Мы выйдем на совместные проекты, связанные с градостроительством, развитием территорий и проектированием», — рассказал ректор СевГУ Владимир Нечаев.

В 2019 году в СевГУ будут открыты бакалавриат и магистратура по новым направлениям подготовки: «Градостроительство», «Дизайн», «Архитектура» и др. Абитуриентов на эти направления вуз начнет набирать в 2019 году.

Девиз ТГАСУ: «Польза. Прочность. Красота», и Виктор Власов полагает, что 66-летний опыт вуза поспособствует созданию полноценной проектно-образовательной архитектурно-строительной системы в СевГУ.

Среди тем сотрудничества двух университетов ректор ТГАСУ назвал оценку дорожной сети и городского трафика в рамках программы «Умный город», создание программ модернизации и переподготовки кадров в области ЖКХ, разработку стандартов экспертизы зданий и сооружений, автоматизацию жилых домов и строительство сейсмостойкого жилья, проведение гидрологических исследований.

Общий интерес к теме материаловедения в морском строительстве отметил директор Политехнического института СевГУ Василий Головин.

Предметный обзор возможных совместных программ по архитектуре и строительству представил декан архитектурного факультета ТГАСУ Владимир Коренев. Он рассказал о направлениях подготовки инженеров в области дизайна, архитектуры, реставрации и городского строительства.

«Одно из созвучных направлений связано с цифровизацией градостроительной деятельности, в том числе разработкой 3D-модели города с помощью сканирования территории с беспилотника, и созданием высокоточного ортофотоплана с матрицей высот», — рассказал Владимир Коренев.

Также участники встречи обсудили потенциальную возможность ведения совместных сетевых образовательных программ.

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