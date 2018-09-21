Визит к бывшей супруге умершего заемщика закончился для коолекторов делом об административном правонарушении

21 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В отношении коллекторского агентства возбуждено дело об административном правонарушении. Коллекторы оказывали психологическое давление на томичку и ввели её в заблуждение относительно наличия просроченной задолженности, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Женщина обратилась к судебным приставам за помощью: оградить ее от коллекторов. Суть обращения заключалась в том, что сотрудники агентства неоднократно выезжали по адресу ее проживания и требовали возвратить долг бывшего мужа, который скончался в январе этого года. Двери в квартиру она не открывала, так как опасалась за свою жизнь. Однако впоследствии в почтовом ящике нашла уведомление о том, что в случае неуплаты задолженности, коллекторы предъявят в службу судебных приставов судебное решение, которое обернется для нее рядом негативных последствий. Также в извещении говорилось о передаче информации о долге в Национальное бюро кредитных историй, что повлечет невозможность получения нового кредита и в правоохранительные органы с целью проверки действий гражданки на предмет наличия признаков преступлений, указанных в ст.ст. 159.1, 165, 177 УК РФ.

По обращению провели проверку и обнаружили ряд нарушений. У агентства отсутствовало соглашение должника на взаимодействие с третьим лицом, а также заявительница не являлась наследницей заемщика. Таким образом, основания для взыскания просроченного долга с последней отсутствовали и все перечисленные в уведомлении меры принудительного характера, не могли быть к ней применены. За нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и направлен для рассмотрения в суд. Теперь агентству грозит штраф до 500 тыс. рублей или закрытие на срок до 90 суток.

УФССП по Томской области уведомляет: о предполагаемом нарушении прав должников юридическими лицами, осуществляющими функции по возврату просроченной задолженности граждане могут обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области по адресу: ул. Пушкина, д 65 (электронный адрес – mail@r70.fssprus.ru), а также Интернет-приемную, доступную на официальном сайте Управления.

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