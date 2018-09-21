Расписание пригородных поездов в Томской области изменится с 1 октября

21 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

В связи с завершением летних пассажирских перевозок «Кузбасс-пригород» меняет расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Томской области, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

С 1 октября ежедневный электропоезд №6096/6095 Тайга – Томск-1 – Тайга будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Также отменяется ряд пригородных электропоездов, назначенных на летний период на Кемеровском, Томском, Тайгинском и Новокузнецком направлениях.

На Тайгинском и Томском направлениях с 1 октября отменяются поезда №6998/6997 Томск-2 – Асино – Томск-2, №6084 и №6090 Тайга – Томск-1, №6085 Томск-2 – Тайга, №6086 и №6092 Басандайка – Томск-2, а также №6089 и №6083 Томск-1 – Басандайка.

Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов.

Более подробную информацию о расписании электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», на сайте компании, а также с 8:00 до 20:00 по телефону горячей линии 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

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