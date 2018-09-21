«Ростелеком» дарит томским школьникам месяц безопасного интернета

21 сентября 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

10 сентября «Ростелеком» дал старт акции «Родительский контроль в подарок» томичи смогут бесплатно пользоваться антивирусом ESET NOD32 Parental Control.

Акция доступна всем пользователям услуги «Домашний интернет» «Ростелекома», впервые подключившим этот антивирус, и продлится до 31 января 2019 года. Период бесплатного пользования сервисом составляет 30 календарных дней с момента подключения.

Антивирус ESET NOD32 Parental Control обеспечивает комплексную защиту устройства, подключенного к интернету: он позволяет контролировать установку и запуск развлекательных приложений и игр, оградить детей от нежелательной информации, а также защищает гаджеты от интернет-угроз. Родители могут самостоятельно настроить фильтр на сайты, которые считают опасными для своего ребенка или установить ограничения на время использования тех или иных приложений.

«Наши дети уже не представляют себе жизни вне цифровых технологий. Поэтому мы, как компания, которая открывает окно в электронный мир, хотим дать родителям уверенность в надежной защите маленьких пользователей от посещения опасных ресурсов. Вместе с нашими партнерами мы делаем интернет исключительно полезным помощником в образовании», – отмечает заместитель директора МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня.

Более полную информацию об условиях участия в акции «Родительский контроль в подарок» можно получить в любом Центре продаж и обслуживания «Ростелекома», по бесплатному телефону 8-800-100-08-00 и на сайте rt.ru.

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