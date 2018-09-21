Томичи услышат «Сказания Заисточья»

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2018 // Фото: Vk.com/tomsk_story

На выходных в рамках проекта «Экскурсионный марафон» пройдут экскурсии, посвященные истории города, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В субботу, 22 сентября, в 17.00 состоится пешеходная экскурсия по историческому району Татарская слобода. Гости мероприятия узнают об истории района, легендах, связанных с этим местом, и выдающихся жителях.

В воскресенье, 23 сентября, в 17.00 пройдет пешеходная экскурсия «Площадь трёх имён». Участники прогуляются по центральной части проспекта Ленина, познакомятся с бытом томичей в XIX — начале XX вв., и достопримечательностями двух главных площадей города. Экскурсовод расскажет легенды, связанные с купеческими домами.

Сбор группы возле памятника святой Татьяне на площади Новособорной.

Возрастные ограничения: 16+

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