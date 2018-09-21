В Томске осенью высадят более 7 тысяч деревьев и кустарников

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Ключевыми общественными пространствами для озеленения станут Михайловская роща, улицы Ф. Лыткина, Белинского, Дизайнеров и пр. Кирова, сообщает пресс-служба мэрии Томска со ссылкой на департамент дорожной деятельности и благоустройства.

Для озеленения города выбраны породы деревьев, устойчивые к сибирским условиям, а также быстро растущие и не требующие частого ухода. Это сосны, рябины, ели, сирени, яблони, уссурийская груша, бересклет и другие. Всего томичи вместе с районными администрациями высадят 1, 6 кустарников и 5, 5 тыс. деревьев на общественных пространствах, вблизи своих домов и около образовательных учреждений.

Саженцами калины, боярышника, рябины, яблони и липы жители Кировского района уже украсили дворы домов по ул. Вершинина, сквер в пер. Буяновский, территорию у дома по пр. Кирова, 59.

Грушами, шаровидными ивами, миндалем, бересклетом и сиренью жители Октябрьского района озеленили территорию на пересечении улиц Клюева и Энтузиастов, сквер у озера Кудаутки в мкр. Солнечный, зеленую зону у Белого озера, сквер в пос. Светлый, ул. С. Лазо, транспортные кольца на ул. Беринга и Иркутском тракте, на ул. С. Лазо и Б. Куна.

Во время празднования Дня томича известные горожане посадили ели на площади Новособорной. Сирень и липы появились в Советском районе по ул. Советская, 46-48, рябина — по ул. Дзержинского на участке от ул. Герцена до пер. Нечевский. Весной сирень и рябина зацветут по ул. Никитина от ул. Крылова до ул. Красноармейская.

Саженцами ели, рябины, липы, виргинской черемухи, туи и других кустарников озеленят бульвар им. 50-летия Победы, сквер им. Геннадия Ворошилова, бульвар по ул. Дальне-Ключевская, дворы по ул. Интернационалистов, Водяная, 79-й Гв. Дивизии, Войкова, К. Ильмера, Б. Подгорная, Батистовая, Говорова, в пер. Совпартшкольный и др.

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