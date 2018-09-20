«Газель» насмерть сбила пешехода на трассе под Томском

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Минувшим утром, 21 сентября, под колеса «Газели» попал 65-летний пешеход, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 6.40 на 2-м километре подъезда к селу Зоркальцево. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля сбил пешехоа, который двигался по обочине в светоотражающем жилете.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Очевидцев и свидетелей происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по телефонам: 8(3822) 664-422, либо в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону: 8(3822) 795-200.

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