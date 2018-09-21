Исследовательница из ТГУ получила стипендию фонда L`OREAL-UNESCO

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2018 // Фото: Tsu.ru

Выпускница и сотрудница Томского государственного университета Юлия Калугина стала стипендиаткой фонда L`OREAL-UNESCO «Для женщин в науке». Юлия работает на кафедре оптики и спектроскопии ТГУ, в настоящее время проходит стажировку в Университете Шербрук (Канада).

Как сообщает пресс-служба вуза, в заявке на конкурс участницы рассказывают о своих исследованиях, приводят публикации в рейтинговых журналах. Выпускница физического факультета, Юлия еще в студенчестве получила медаль РАН за научную работу, была стипендиаткой фонда «Династия», побеждала в математических олимпиадах. В 2010 году она защитила одновременно две диссертации — кандидатскую в Томске и PhD в университете Гавра (Франция). В 2013 году газета «Alma mater» написала о том, что Юлия, молодой ученый, стала соавтором научной статьи в «Science».

«Меня всегда интересовало, как молекулы взаимодействуют, какие силы заставляют их притягиваться или отталкиваться, как меняются свойства системы при взаимодействии», — рассказывала тогда Юлия газете ТГУ.

Область исследований Юлии Калугиной — межмолекулярные взаимодействия, столкновения молекул и атомов, а также изменения их свойств на квантовом уровне. Недавно она погрузилась в новую тему — свойства изолированных молекул, помещенных в фуллерен С60.

«Результаты этих исследований могут применяться в самых актуальных сферах — от парникового эффекта и климатических моделей до квантового программирования. Кроме того, наши данные помогают в интерпретации астрофизических наблюдений», — говорит Юлия.

Награждение победительниц конкурса–2018 пройдет 26 ноября в Москве.

Программа «Для женщин в науке» реализуется в России с 2007 года при участии РАН, комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в Москве и является частью международного проекта L’OREAL-UNESCO «For Women in Science». Соискательницами национальной стипендии могут стать женщины-ученые, кандидаты и доктора наук в возрасте до 35 лет (включительно), работающие в российских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются научные успехи кандидата, значимость и практическая польза проводимых им научных исследований, а также желание продолжать научную карьеру в России.

За 11 лет существования программы в России более сотни молодых женщин-исследователей награждены премией L’OREAL-UNESCO за важные научные достижения. В 2015 году в число победительниц конкурса вошла исследовательница из ТГУ Татьяна Меньщикова.

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