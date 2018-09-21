В Томскую область могут передать на хранение 14 тыс. тонн мышьяка

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 21 сентября, в Telegram-канале НЕЗЫГАРЬ появилась информация о том, что в скором времени в Томск привезут 14 тыс. тонн мышьяка.

«Город Томск скоро получит 14 тысяч тонн мышьяка. Компания Олега Митволя ((акциями компания владеют Томская область и город Томск) „Полигон“ подписала договор с УГМК о захоронении ядовитых отходов», — говорится в сообщении.

На Медногорском медно-серном комбинате, о котором шла речь в посте, подтвердили заключение соответствующего договора, при этом не уточнив количество отходов, которое будет доставлено на томский полигон.

«В настоящее время завезено 700 тонн серных отходов и больше не планируется. Это по федеральной программе „Чистая Россия“. Сейчас отходы стоят в пластиковых кубах и позже их начнут утилизировать. У них IV, самый низкий класс опасности. Ни о каких 14 тыс. тонн даже речи не шло и сейчас будут их утилизировать. Опасности никакой нет», — рассказал эколог-активист Сергей Жабин, отметив, что речь идет об отходах с Сахалина.

Он также усомнился в возможности складирования 14 тыс. тонн отходов на томском полигоне, уточнив, что это слишком большой объем.

«Там же нужно подготовить карты и так далее. Это не просто так. Таких полигонов в России единицы и все борются за рынок», — уточнил Сергей Жабин.

АО «Полигон» представляет томский полигон токсичных отходов, который был создан в 1984 году в районе Кузовлевского тракта 2/3. Сейчас там могут храниться отходы I, II, III, IV классов опасности, кроме жидких негорючих отходов и отработанных масел. За последние 20 лет эксплуатации полигон принял около 30 тыс. тонн самых опасных отходов.

Тэги/темы: