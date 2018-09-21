ФАС предписала отменить итоги выбора томского оператора по обращению с ТКО, власти оспаривают решение

21 сентября 2018 / Томский Обзор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области отменить результаты отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в седьмой зоне деятельности (Томск и Томский район) и провести конкурс заново, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на решение ведомства.

Начальная (максимальная) стоимость контракта на 10 лет составляла 3,809 млрд рублей.

Жалобу подало ООО «ЭКМО», которое не было допущено до участия в торгах из-за несоответствия документации требованиям. Единственным допущенным участником стало унитарное муниципальное предприятие (УМП) «Спецавтохозяйство г.Томска» (САХ), с которым департамент по итогам конкурса планировал заключить контракт. При этом «САХ» предложил выполнить работы за 3,693 млрд рублей, «ЭКМО» — за 3,619 млрд рублей.

Пресс-служба ФАС поясняет, что организатор торгов необоснованно допустил к участию в конкуре единственную организацию — «САХ». По мнению ведомства, размер банковской гарантии, которую указал в заявлении участник, не соответствовал требованиям документации. Кроме того, департамент установил избыточные требования к квалификации участников.

«Томский департамент неправомерно допустил к участию в конкурсе организацию, не соответствующую требованиям конкурсной документации. Денежная гарантия, заниженная участником, является прямой гарантией для организатора торгов, подтверждающей исполнение региональным оператором всех обязательств по договору на обращение с ТКО», — приведены в сообщении слова начальника управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олега Корнеева.

ФАС предписала департаменту отменить итоги конкурса, установить новые дату и время приема заявок и проведения конкурса до 20 сентября. Однако департамент 20 сентября подал в Арбитражный суд города Москвы заявление к ФАС об отмене предписания. К производству иск пока не принят.

Как сообщалось, Томская область в конце августа признала «САХ» победителем отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в седьмой зоне деятельности (Томск и окружающий его Томский район). Всего Томская область поделена на восемь зон деятельности региональных операторов. В шести из них, объединяющих 16 муниципалитетов, регоператоры уже определены.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «САХ» зарегистрировано в 1993 году, принадлежит администрации Томска. С 2015 года предприятием руководит Евгений Якуба, до этого занимавший пост главы городского департамента капитального строительства. В 2017 году выручка предприятия составила 969,2 млн рублей, чистая прибыль — 683 тыс. рублей.

«САХ» занимается содержанием улично-дорожной сети, уборкой мусора и снега в региональном центре. Кроме того, предприятие в 2015–2017 годах получило 91,5% средств от госконтрактов на ремонт дорог в Томске.

ООО «ЭКМО» зарегистрировано в 2008 году. Принадлежит Вячеславу Мовчану, который также является совладельцем ООО «Сибирский полигон» (строит полигон твердых бытовых отходов в 19 км от Томска).

Регионы к 2019 году должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, а до 1 мая должны были выбрать региональных операторов, которые будут заниматься вывозом мусора.

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