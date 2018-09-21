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«Ростелеком» отметил значительный рост спроса на универсальные услуги связи

DIY, Ростелеком, Ростелеком связи центр «Ростелеком» отметил значительный рост спроса на универсальные услуги связи

«Ростелеком» зафиксировал значительный рост потребления универсальных услуг связи, единственным оператором которых на территории страны является компания (в соответствии с Федеральным законом «О связи»). Главные причины – «Ростелеком» упростил регистрацию и авторизацию в сети Wi-Fi, а также обнулил тарифы на передачу данных и местные звонки с таксофонов.

«Ростелеком» продолжает реализацию проекта устранения цифрового неравенства по строительству точек высокоскоростного доступа в Интернет с использованием Wi-Fi во всех населенных пунктах страны, в которых проживает от 250 до 500 человек. На конец первого полугодия 2018 года точки Wi-Fi запущены в эксплуатацию в 7,2 тыс. населенных пунктов.

В течение лета 2018 года «Ростелеком» завершил поэтапный перевод точек Wi-Fi на новую платформу и одну WiFi-сеть. Теперь регистрация стала проще и понятнее – есть одна сеть – Rostelecom_UUS – и простые шаги по регистрации в ней (с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг, звонка на бесплатный номер).

Росту популярности сельского Wi-Fi способствует отмена «Ростелекомом» тарификации доступа в Интернет.

В итоге, за первые восемь месяцев 2018 года количество пользователей услуг на точках Wi-Fi выросло в 7 раз год-к-году, а интернет-трафик за первое полугодие текущего года составил 1,5 Пб, что превышает показатели всего 2017 года. Одновременно доля домохозяйств, которые пользуются проводным доступом в интернет в населенных пунктах, где появилась точка доступа, достигла 19%.

За январь-август 2018 года общая продолжительность местных звонков с универсальных таксофонов выросла более чем в 5 раз к аналогичному периоду 2017 года. Напомним, что «Ростелеком» по собственной инициативе обнулил тарифы на местные телефонные соединения с 1 января 2018 года. Таким образом, практически в каждом населенном пункте страны есть возможность позвонить в райцентр, в соседние деревни, в органы местного самоуправления, в больницу или в школу бесплатно.

Около 24% от всего объема звонков с таксофонов приходится на экстренные оперативные службы (пожарные, полиция, скорая помощь), которые были бесплатными и ранее. Каждый такой звонок говорит о том, что в жизни семьи возникла какая-то экстраординарная ситуация, связанная с безопасностью и здоровьем людей.

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