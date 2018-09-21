Школьников ожидают экскурсии в ведущие IT-компании Томска

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2018 // Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

В рамках проекта IT-старт ученики 9 и 11 классов посетят компании SibEDGE и ENBISYS в сентябре-октябре 2018 года, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Томской области.

Школьники узнают, какие требования есть сегодня к «айтишникам», пообщаются с разработчиками, побывают в их рабочей среде.

Напомним, в 2018 году служба занятости совместно с IT-компаниями запустили «IT-Старт» - пилотный профориентационный сетевой проект для школьников Томска. Подростки в рамках проекта взаимодействуют с бизнесом – посещают IT-компании, слушают лекции, выполняют практические задания.

В августе десятиклассников трудоустроили в IT-компании. в SibEDGE - дети тестировали приложение по доставке еды в Москве на платформах IOS и Android; в ENBISYS - занимались проектом по оценке стоимости недвижимости в Великобритании.

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