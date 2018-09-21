Ремонт дорог в Томской области вышел на завершающий этап

21 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Выполнение годового плана федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Томской области достигло 99%, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Дорожно-ремонтные работы ведутся на трех объектах федерального проекта — на улицах Никитина и Советской в областном центре и на автотрассе Томск – Аэропорт. Из-за благоустройства и замены теплосетей, которые ведут коммунальные службы, в Томске дорожники завершат работу к концу недели.

На автодороге до томского аэропорта реализация федерального проекта составляет 96%. Генподрядчик на этой неделе отрабатывал замечания стройконтроля по укреплению обочин и установил семь остановочных павильонов. До понедельника будут благоустроены еще семь остановок, и объект сдадут в эксплуатацию.

«В 2018 году дорожно-ремонтные работы проводились на 39 объектах Томской агломерации. В результате в нормативное состояние приведено почти 90 километров дорог муниципального и регионального значения. На эти цели из федерального бюджета направлено 730 миллиона рублей. С учетом софинансирования из консолидированного бюджета области в текущем году на ремонт дорог Томской агломерации направлено 1,461 миллиарда рублей», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

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