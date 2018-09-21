В Томской области сотрудник МУПа присвоил себе более полумиллиона рублей

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники регионального УФСБ пресекли коррупционную деятельность одного из руководителей муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках одного из эпизодов в 2017 году в бухгалтерию МУП ЖКХ были представлены авансовые отчеты, содержащие данные о приобретении товарно-материальных ценностей, необходимых для бесперебойного обеспечения теплом районного центра, на общую сумму более полумиллиона рублей. Вместе с тем, фактически данные товары для нужд МУП ЖКХ не приобретались, а выделявшиеся в подотчет денежные средства были присвоены сотрудником предприятия.



На основании полученных результатов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

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