Томичей приглашают на осенние общегородские субботники

24 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В этом году в Томске пройдут три общегородских массовых субботника – 29 сентября, 5 и 6 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

«Дорогие томичи! Каждый год мы вместе с вами проводим большую генеральную уборку нашего общего дома – любимого города! И уже второй год мы вместе создаем защитный «зеленый» пояс Томска, в том числе в дни субботников массово высаживаем деревья и кустарники, которые будут радовать нас, наших детей и внуков», – подчеркнул Иван Кляйн в своем обращении.

Субботники традиционно будут организованы в каждом районе города, к ним присоединятся общественные организации, представители предприятий и организаций. Массовые высадки деревьев и кустарников пройдут в Томске 5 и 6 октября. Центральной площадкой озеленения станет Михайловская роща, также саженцы деревьев и кустарников украсят дворы, парки и скверы и другие общественные пространства.

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