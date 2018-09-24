Суд подтвердил приостановку требования ЦБ об уменьшении капитала Томскпромстройбанка ниже порога универсальной лицензии

24 сентября 2018 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области отказался восстановить в силе предписание Банка России Томскпромстройбанку, которое, по оценке последнего, приведет к снижению капитала на 292,767 млн рублей и помешает получить универсальную лицензию. Заявление ЦБ об отмене соответствующих обеспечительных мер отклонено, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Это предписание ЦБ выдал 3 сентября 2018 года. Оно касалось стоимости некоего недвижимого имущества, внесенного в собственный капитал Томскпромстройбанка. Регулятор обязал банк «отразить в отчетности скорректированный размер, оценив перечисленное в предписании недвижимое имущество по стоимости, определенной Банком России, в размере не более 408,82 млн рублей», говорится в материалах дела.

Томскпромстройбанк подал в Арбитражный суд Томской области заявление об отмене этого предписания 5 сентября. Как указал банк, выполнение данного предписания приведет к снижению капитала кредитной организации на 292,767 млн рублей. Одновременно банк попросил принять обеспечительные меры в виде приостановки действия предписания ЦБ.

«Снижение размера собственных средств лишит заявителя возможности продолжать свою деятельность в статусе банка с универсальной лицензией, приведет к невыполнению обязательных нормативов, к снижению общего размера кредитования, максимального размера риска на одного заемщика или группу заемщиков и снижению дохода банка и уменьшению его прибыли», — излагается позиция Томскпромстройбанк в материалах дела. По мнению кредитной организации, исполнение предписания принесет банку значительный ущерб, поскольку невозможность получения универсальной лицензии ограничит предоставление банковских услуг, что негативно отразится как на банке, так и на клиентах.

Суд заявление Томскпромстройбанка поддержал и приостановил действие предписания до вступления силу решения по делу об отмене предписания.

ЦБ подал ходатайство об отмене этих обеспечительных мер 12 сентября. Регулятор мотивировал это в том числе тем, что приостановление действия предписания нарушает баланс интересов сторон, не соответствует целям банковского регулирования и надзора в части обеспечения прав кредиторов. Также ЦБ указал, что приостановка действия предписания в отношении Томскпромстройбанка способствует «завышению величины собственных средств заявителя и необоснованному улучшению значений обязательных нормативов».

Томскпромстройбанк, обладающий генеральной лицензией, намеревался к середине 2018 года довести капитал до 1 млрд рублей. Это основное из условий, при котором банк сможет претендовать на универсальную лицензию после 1 января 2019 года. В отчете Томскпромстройбанка за I полугодие говорилось, что его капитал достиг 1,017 млрд рублей, а на 1 сентября 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь», составил 1,034 млрд рублей.

«Томскпромстройбанк не согласен с оценкой Банка России, так как указанная стоимость (имущества — прим.ред.) была определена независимыми оценщиками», — заявил представитель банка.

В ЦБ комментировать иск отказались.

Суд назначил заседание по рассмотрению иска по существу на 9 октября.

Томскпромстройбанк по итогам второго квартала 2018 года занимает 213-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Основными акционерами кредитной организации, по данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» являются Виталий Попов (13,31%), департамент по управлению государственной собственностью Томской области (8,77%), ООО «Аграрная группа — УК» (7,78%), ЗАО «Сибирский центр логистики» (4,22%), ОАО «Томские мельницы» (3,79%), Александр Семес (3,64%), экс-председатель правления банка Анатолий Озеров (3,31%).

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