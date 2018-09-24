«Томь» обыграла «Чертаново» в домашнем матче

Томский Обзор / Фото: 24 сентября 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 23 сентября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 13-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018-2019 в рамках которого «Томь» принимала ФК «Чертаново», сообщается на сайте томского клуба.

Томичи открыли счет на 6-й минуте матча. После удара со штрафного вратарь «Чертаново» выпустил мяч из рук и набежавший Илья Кузьмичёв отправил его в сетку. На 33-й минуте Дмитрий Тихий получил пас между защитниками, прострелил вдоль ворот и набежавший Илья Кухарчук протолкнул мяч в сетку ворот «Чертаново».

Еще через 33 минуты гости начали отыгрываться. Максим Глушенков отдал пас Антону Зиньковскому и тот из пределов штрафной нанес удар в дальний угол после которого мяч попал в Тихого и залетел в дальний угол ворот «Томи». Однако на последней добавленной минуте матча томичи снова огорчили гостей. Дмитрий Тихий прошёл по левому флангу, обвёл двух защитников, скинул мяч в центр на Ислама Тлупова через которого мяч отскочил к Макурину, который и послал мяч в сетку. В результате встреча закончилась со счетом 3:1.

Следующий матч томская команда проведет 30 сентября во Владивостоке, где встретится с ФК «Луч-Энергия».

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