Депутаты томской облдумы поддержат обращение о выделении помощи сельхозпредприятиям

Томский Обзор / Фото: 24 сентября 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Областные депутаты поддержат обращение департамента села к губернатору о выделении дополнительной финансовой поддержки сельхозпредприятиям региона. Такое решение было принято на выездном расширенном заседании постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и комитета по экономической политике, которое прошло на новой молочной ферме в селе Ягодное Асиновского района.

Как сообщается на сайте парламента, по данным на 21 сентября план по уборке зерновых в Томской области выполнен на 41.9 %. В прошлом году к этой же дате сельхозпроизводители региона убрали 76.2 % посевов зерна.

Посевная кампания 2018 года из-за весенних дождей и холодов началась с большим опозданием. Глава региона Сергей Жвачкин вводил в области режим чрезвычайной ситуации. Сроки начала уборочной кампании сдвинулись на август-сентябрь. Лидеры по темпам работ: Зырянский район (убрано 64.3 % площадей), Асиновский (56.6 %), Томский (56 %) и Первомайский (55.9 %). Тяжелее ситуация в северных территориях: в Чаинском районе убрано 5.9 % площадей, Колпашевском – 2 %, Молчановском – 7 %.

Овощи убраны на 33.8 % площадей. Текущие показатели по картофелю 42.5 %, про капусте 41.7 %, моркови – 32.3 %, свекле на 29.5 %. Замгубернатора Андрей Кнорр не исключает, что по итогам этой осени «некоторых хозяйств мы можем недосчитаться».

«И не только в погоде дело. Посмотрите, что в животноводстве происходит. Переработчики снижают закупочные цены на молоко, в результате у производителей убытков на 150 миллионов. А губернатор ставил задачу не допустить в 2018 году банкротства ни одного предприятия АПК. Без дополнительных субсидий этого сделать не получится», – говорит депутат- аграрий Паруйр Яврумян.

По данным департамента по социально-экономическому развитию села аграрным предприятиям уже в этом году понадобится дополнительная поддержка из бюджета на сумму 376.7 миллионов рублей.

«Область тратит на АПК меньше 2 % от общего объема расходов. В такой неблагоприятный год это может привести к череде банкротств. Мы знаем, что коллеги из департамента села уже подготовили обращение к губернатору Сергею Жвачкину с предложением о выделении на поддержку АПК дополнительных средств на сумму 376.7 миллионов рублей в 2018году. Решением нашей комиссии мы полностью поддержим это обращение. Кроме этого сегодня в работе комиссии участвуют председатели трёх комитетов думы: экономического – Виктор Власов, бюджетного – Александр Куприянец и по строительству и инфраструктуре – Сергей Автомонов. Они все будут принимать участие в согласительной комиссии по подготовке бюджета на 2019 год. И мы просим их уделить особое внимание вопросу о расширении мер поддержки сельхозпроизводителей», – отметил председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам агропромышленного комплекса Геннадий Сергеенко.

В работе выездного заседания также приняли участие депутаты Алексей Фёдоров, Сергей Брянский, Фаиль Камалитов и Александр Фоменко.

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