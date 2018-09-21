В Томске женщина выпала из маршрутки после того, как её зажало дверьми

Томский Обзор / Фото: 24 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 23 сентября, в Томске при падении из маршрутного ПАЗа пострадала 36-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.00 на ул.Сибирская, 91. По предварительным данным, 35-летний водитель автобуса, начав движение от остановки, не убедился в безопасности, в результате чего, выходившая из автобуса женщина оказалась зажата дверьми, после чего упала.

С травмами пострадавшую доставили в медучреждение.

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